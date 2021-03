Calciomercato Milan – Le richieste di Donnarumma per il rinnovo | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. Andrà via a parametro zero?

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, si è soffermato anche sulla vicenda di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, portiere del Milan. Il numero 99, come noto, percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro netti l'anno: uno stipendio da top player, ottenuto nel 2017, al rialzo, quando il Milan glielo accordò pur di non vedere andare via il giocatore a parametro zero.

Uno spettro, però, che si ripresenta in questo periodo. Il club rossonero si trova dinanzi al solito bivio con quello che, nel frattempo, è diventato il portiere titolare della Nazionale Italiana. Il nodo cruciale della spinosa questione di calciomercato non gira, secondo il quotidiano romano, soltanto intorno la doppia cifra chiesta per l'ingaggio sul nuovo contratto (10 milioni di euro netti a stagione), bensì anche sulla durata dello stesso.

Donnarumma, infatti, punterebbe ad un contratto biennale, mentre il Milan glielo offre per più stagioni. Staremo a vedere, prossimamente, come andrà a finire l'ennesimo capitolo di questa telenovela. Leggi qui l'intervista di Fikayo Tomori: parla anche del suo futuro >>>