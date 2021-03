CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla di calciomercato . In particolare, dei calciatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno (sono 67 ) e quelli che ci andranno tra un anno, il 30 giugno 2022 (siamo intorno ai 100 ).

Tra di loro, nomi molto importanti, quali, ad esempio, Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimović ( Milan ), Lorenzo Insigne ( Napoli ), Paulo Dybala ( Juventus ): contratti pesanti, da riformulare, in epoca CoVid, dove le risorse delle società sono sempre di meno. Ma le pretese dei calciatori non accennano a voler diminuire.

Si parla, quindi, del pressing della UEFA sulle Federazioni per vedere stadi aperti ai prossimi Campionati Europei. Intervista in esclusiva con Marcello Lippi, ex C.T. dell'Italia, che plaude la difesa della Nazionale di Roberto Mancini. Chiosa sui diritti tv 2021-2024: il pacchetto per tre partite di Serie A in co-esclusiva non è andato a 'Sky'.