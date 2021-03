Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (30/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Fikayo Tomori, difensore del Milan: tra Paolo Maldini, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimović, ecco come procede il suo ambientamento in rossonero. In alto, sotto la testata, si parla del rosso di 754 milioni di euro della Serie A e del 'no' della Lega Calcio all'offerta di 'Sky' per il pacchetto 2 dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Nel riquadro verticale, quindi, spazio al cambio di logo dell'Inter ed alle manovre di mercato della Juventus, che vuole vendere Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey. Occhi su Sergio 'Kun' Agüero, che lascerà il Manchester City. Infine, le Nazionali: Roberto Mancini chiede di poter portare 25-28 giocatori agli Europei; l'Under 21 stasera contro la Slovenia si gioca il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.