Milan, Tare e Milanello: il direttore sportivo vorrebbe riportare …

Come scrive 'Tuttosport', Igli Tare e Allegri avranno il compito di ricostruire il Milan e anche Milanello. Non tanto dal punto di vista strutturale, ma da quello ambientale. Dall'addio di Maldini e Massara, la dirigenza rossonera si è fatta vedere e non vedere nei centri sportivi del Diavolo. L'obiettivo è quello di non lasciare da soli la squadra e l’allenatore nella loro quotidianità. Igli Tare è uno che sa vivere bene la gestione della settimana, tra ufficio e campo.