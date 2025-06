Calciomercato Milan, Tare: pronto l’assalto a Ricci. Ecco il piano

Calciomercato Milan , nel mirino di Igli Tare ci sarebbe Samuele Ricci : l'obiettivo dei rossoneri, scrive 'Il Corriere dello Sport', sarebbe quello di creare un nucleo di italiano importante e il centrocampista del Torino sarebbe il primo colpo in canna. Per il Diavolo sarebbe pronto a prendere le redini del centrocampo di Allegri. Già dalla prossima settimana, Tare potrebbe tentare l'affondo finale. La richiesta di Cairo? Probabilmente sopra i 30 milioni di euro , ma il Milan potrebbe abbassare la cifra inserendo contropartite come qualche giovane o Yacine Adli .

Calciomercato Milan, Ricci per il centrocampo di Allegri: ecco la strategia di Tare

Come scrive il quotidiano, si attenderebbe un rilancio del Manchester City per Tijjani Reijnders: il Milan, per lasciarlo partire prima del 10 giugno, chiederebbe 75 milioni di euro. L'Al-Hilal sarebbe in pressing su Theo Hernandez.