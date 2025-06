Il Milan ha già cambiato molto dopo la stagione fallimentare appena finita. Le prime mosse sono state l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Due cambi importanti per il mercato e per il modo di giocare della squadra. E' per questo che il nuovo tecnico rossonero vorrà lavorare il prima possibile su quello che sarà il suo Milan.