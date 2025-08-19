Milan, Tare: che lavoro! Dalle cessioni ‘impensabili’ ai colpi sul mercato

Igli Tare , nuovo direttore sportivo del Milan , ha lavorato e sta lavorando tantissimo sul mercato in questa sessione estiva. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' dal suo arrivo lo scorso 26 maggio, Tare ha messo in piedi una rivoluzione molto importante a partire dalla scelta di Allegri per la panchina, i 7 colpi (fino ad ora) in entrata e le tante cessioni concluse a cifre che il quotidiano etichetta come 'impensabili'. Si fa l'esempio dei 40 milioni di euro per Malick Thiaw , ritenuti dal Corriere ben superiori alla valutazione del tedesco.

Tare, si legge, ha trovato la sistemazione in prestito a tanti giocatori che ne avevano bisogno: Camarda, Bondo, Terracciano, Liberali, Pobega, Colombo e molti giocatori che avevano bisogno di giocare altrove. Mossa importante anche quella della cessione di Emerson Royal. Il Milan ha totalizzato una plusvalenza importante e ha incassato, si legge, già 165,5 milioni di euro, che in caso di bonus e controriscatti può arrivare a 200 (220 contando anche la probabile cessione di Okafor al Leeds). Il quotidiano sottolinea la gestione di Theo Hernandez e Maignan (il primo ceduto per 25 milioni, l'altro tenuto con prospettiva di rinnovo) in scadenza e il forte peso di Tare per i colpi Modric e Jashari.