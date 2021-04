Milan-Sampdoria 1-1: “Hauge, il freddo che riaccende la luce al Milan”

Jens Petter Hauge protagonista di Milan-Sampdoria a 'San Siro'. Entra al 75' e realizza nel finale la rete dell'1-1 rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Hauge, giunto, come si ricorderà, a settembre dal Bodø/Glimt per pochi milioni di euro. Entrato come un fulmine, benissimo, nel mondo rossonero, Hauge si è eclissato con il passare dei mesi. Il perché lo aveva spiegato Pioli alla vigilia di Milan-Sampdoria. "Hauge ha avuto un appannamento fisico, ma è fisiologico: è arrivato quando la stagione in Norvegia stava per finire ed era più brillante di altri. Negli ultimi giorni l'ho visto bene".

E, di conseguenza, è aumentata la pericolosità di un Milan fino a quel momento abulico ed apatico. Il punto che Hauge ha portato, alla fine, potrebbe rivelarsi persino decisivo nella lotta per un posto in Champions League. "Non sono contento del risultato - ha detto Hauge al termine di Milan-Sampdoria, così come riportato dalla 'rosea' -. Certo, un punto è meglio di zero. Sono felice per il gol, un gran gol. Ma non abbiamo vinto. Quindi è difficile essere soddisfatti".