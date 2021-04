Milan sui social – Hauge: “Non contento del risultato” | News

Le ultime notizie sul Milan. Queste le parole pubblicate su Instagram dall'autore del gol del pareggio Jens Petter Hauge

Grazie alla rete di Jens Petter Hauge nei minuti finali della gara, il Milan ha raggiunto un pareggio molto sofferto contro la Sampdoria. La partita, infatti, è terminata 1-1 grazie al gol di Quagliarella a cui ha risposto, appunto, il calciatore norvegese. L'ex Bodo Glimt ha pubblicato un post su Instagram al termine del match, queste le sue parole: "Non contento del risultato, ma continuiamo a lavorare sodo". Per lui si tratta del quinto gol stagionale, il secondo in Serie A dopo quello segnato al Napoli. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>