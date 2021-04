GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, celebra la definitiva fuga dell' Inter di Antonio Conte che, vittoriosa 0-1 sul campo del Bologna (gol del solito Romelu Lukaku ), scava un solco con le inseguitrici.

In alto, sotto la testata, si parla del 2-2 tra Torino e Juventus nel derby della Mole: doppietta di Antonio Sanabria per i granata. L'Atalanta, intanto, è terza mentre il Milan di Stefano Pioli si mangia le mani per l'1-1 interno contro la Sampdoria. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>