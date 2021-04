Milan-Sampdoria 1-1: Diavolo, è record di pali colpiti | Serie A News

Milan-Sampdoria 1-1 ieri a 'San Siro': 19° palo colpito in questa Serie A dal Diavolo. La Samp, invece, è tra le più fortunate del campionato

A seguire, Zlatan Ibrahimović, Simon Kjær e Brahim Díaz con 3, più Kessié con 2. Fermi a quota uno, poi, Davide Calabria, Sandro Tonali e Theo Hernández. Sono 11, invece, i legni centrati contro il Milan. Curiosamente, la Sampdoria è invece la formazione del massimo campionato più fortunata, con ben 17 legni che, in stagione, hanno salvato i liguri.