TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 4 aprile 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 4 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'impresa del Torino, che ferma sul 2-2 la Juventus. Per la squadra di Davide Nicola, doppietta di Antonio Sanabria. Un gol di Cristiano Ronaldo, all'80', salva i bianconeri da una sconfitta bruciante. E mercoledì si giocherà il recupero di campionato Juventus-Napoli, con i partenopei che hanno agganciato la 'Vecchia Signora' in classifica.