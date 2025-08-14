Campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2025-2026. Tanti i tifosi rossoneri che hanno fin qui sottoscritto una tessera stagionale alle partite del Diavolo di Massimiliano Allegri nel campionato di Serie A che inizierà con Milan-Cremonese di sabato 23 agosto, alle ore 20:45, a 'San Siro'.
Milan, sale ancora il numero di abbonamenti: arrivati a 35 mila
La buona notizia per Allegri, scrive 'Il Corriere dello Sport', è che Pulisic anche ieri si è allenato con il gruppo: aveva accusato un fastidio alla caviglia dopo il test con il Liverpool e non aveva più giocato. Contro il Bari in Coppa Italia uno tra Fofana, Jashari, Ricci e Modric dovrebbe rimanere fuori. In attacco potrebbe essere confermata la coppia Leao e Gimenez. Milan e Bari scenderanno in campo con il lutto al braccio e faranno un minuto di raccoglimento per la scomparsa del figlio di Verreth.
Il quotidiano fa il punto anche sulla campagna abbonamenti: 35.000 quelli venduti finora.
