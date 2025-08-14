Milan, sale ancora il numero di abbonamenti: arrivati a 35 mila

Milan, primi esperimenti verso la Coppa Italia: e gli abbonamenti ...

La buona notizia per Allegri, scrive 'Il Corriere dello Sport', è che Pulisic anche ieri si è allenato con il gruppo: aveva accusato un fastidio alla caviglia dopo il test con il Liverpool e non aveva più giocato. Contro il Bari in Coppa Italia uno tra Fofana, Jashari, Ricci e Modric dovrebbe rimanere fuori. In attacco potrebbe essere confermata la coppia Leao e Gimenez. Milan e Bari scenderanno in campo con il lutto al braccio e faranno un minuto di raccoglimento per la scomparsa del figlio di Verreth.