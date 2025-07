Milan: il prezzo degli abbonamenti resta invariato, ma la Curva Sud …

Principalmente per le restrizioni imposte dopo l’inchiesta "Doppia Curva", tra cui il divieto di coreografie e striscioni. Inoltre, da quest’anno non è più possibile effettuare il cambio nominativo per gli abbonamenti nel secondo anello blu.

Infine, la decisione di giocare la partita contro il Como in Australia - oltre che per una scelta di marketing, è dovuta anche a causa dell'utilizzo di San Siro per l'inaugurazione delle olimpiadi invernali - ha ulteriormente aggravato i rapporti tra società e tifo organizzato. Infatti, per il secondo anno consecutivo hanno disertato il primo giorno di raduno.