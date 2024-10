Possibile anche il rifinanziamento da parte del fondo dei Singer

Tra meno di un anno dovrà trovare il contante necessario a ripagare Elliott. Questo può giustificare possibili manovre per cedere quote di minoranza. L’alternativa sarebbe quella del rifinanziamento di Elliott. Un'ipotesi da non trascurare. Sia per la difficoltà di reperire una somma così ingente sia per i conti e il progetto di sviluppo del Milan. Elliott, proprietario del Milan dal 2018 al 2022, ha provveduto al salvataggio ed al risanamento del Milan, facendo passare il rosso in bilancio da 194,6 milioni di euro a 66,5.