Allenatore Milan: Fabregas sempre più lontano? Spunta l’ipotesi Germania

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, la pista più calda porterebbe direttamente in Italia e coinvolgerebbe un nome che, in passato, è stato accostato anche al Milan : Cesc Fabregas . L'allenatore spagnolo sta compiendo un lavoro straordinario alla guida del Como , dimostrando idee di gioco brillanti e ottenendo risultati significativi. La sua filosofia calcistica e la sua conoscenza del calcio internazionale lo avrebbero reso uno dei candidati preferiti dalla dirigenza del Bayer Leverkusen.

Se l'interesse del club tedesco dovesse concretizzarsi in un'offerta formale, per il Milan si aprirebbe uno scenario inatteso. Fabregas, un profilo che in estate era stato timidamente ventilato come possibile innesto nello staff tecnico o, addirittura, come potenziale sorpresa per la panchina, potrebbe ora allontanarsi definitivamente dalla Serie A.