Conceicao sui genitori: “Ho vissuto un amore ancora più grande che non posso spiegare”

"Chi ha la mamma è ricco": la toccante riflessione di Conceicao sulla famiglia

Sulla morte dei genitori: "Questo percorso familiare mi ha dato forza: a 4 anni ho perso un fratello che aveva 12 anni. Dopo mio papà è morto quando ero giovane, mia mamma dopo un ictus era paralizzata dal lato sinistro, non era autonoma. Io da piccolino l’ho aiutata in tutto: fare la doccia, da mangiare. Ho vissuto un amore ancora più grande che non posso spiegare a parole. A livello di soldi non ne avevamo ma avevamo un grande amore: ricordo una frase ‘Chi ha la mamma è ricco e non lo sa’, è vero. Chi ha la mamma e i genitori, vivi e in salute è ricco e non lo sa".