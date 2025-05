Conceicao a Milan TV: “Le mie vittorie sono per i miei genitori”

In un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club, ovvero Milan TV, Sergio Conceicao ha parlato della sua famiglia, sottolineando quanto siano fondamentali per il suo equilibrio personale e professionale. Il tecnico rossonero ha raccontato con emozione il legame profondo che lo unisce ai suoi cari, evidenziando il sostegno costante ricevuto nel corso della sua carriera, sia da giocatore che da allenatore.

Su cosa direbbe ai suoi genitori: "Quando vinco, le prime parole sono sempre per loro, per ciò che mi hanno dato, per quello che mi hanno insegnato anche senza parlare. Mi hanno trasmesso valori importanti che sono la base del mio carattere e della mia personalità. Voglio avere successo per loro".