Roma-Milan, tegola per Ranieri: infortunio e stagione finita, ecco di chi si tratta

Roma-Milan senza Pellegrini: stagione finita per il capitano giallorosso — L'assenza di Pellegrini si farà sentire in maniera particolare nel big match contro il Milan di Sergio Conceicao, in programma per la penultima giornata di Serie A. Una sfida che, alla luce della classifica, potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti europee di entrambe le squadre. Ranieri dovrà dunque reinventare la sua mediana, cercando nuove soluzioni tattiche per sopperire alla mancanza di un elemento così centrale nel suo scacchiere.

L'infortunio di Pellegrini non è solo un problema per il presente della Roma, ma anche una brutta notizia in prospettiva futura. Il giocatore dovrà affrontare un periodo di riabilitazione lungo e delicato, con la speranza di poter tornare in campo al meglio della condizione fisica per la prossima stagione.

Per la Roma e per Ranieri, ora più che mai, è il momento di serrare i ranghi e trovare le risorse interne per affrontare le ultime, decisive battaglie senza il loro capitano. La sfida contro il Milan di Conceicao, in un Olimpico che si preannuncia infuocato, assume ora un significato ancora più importante, con la consapevolezza di dover superare un ostacolo in più, rappresentato dall'assenza forzata del suo leader carismatico.