Milan, Ramazzotti: “Tutti non vedono l’ora di avere Modric al loro fianco “

"Lunedì Modric non andrà a Milanello. I test fisici... di ingresso, quelli che tutti gli altri calciatori hanno svolto a inizio luglio, lui li svolgerà martedì mattina a Milanello insieme a Santiago Gimenez, che ha finito le vacanze dopo la Gold Cup con il Messico. La prima seduta con i compagni è invece in programma nel pomeriggio perché la squadra, che stasera arriverà a Malpensa dopo il lungo viaggio da Perth, usufruirà di tre giorni e mezzo di riposo. Qualcuno incrocerà il capitano della Croazia già a pranzo, altri nello spogliatoio prima della seduta.

Di certo tutti non vedono l'ora di averlo al loro fianco in campo e le frasi dei rossoneri in questi giorni lo confermano: Modric è considerato il leader del quale il Milan aveva un tremendo bisogno per curare i "vuoti" caratteriali della passata stagione".