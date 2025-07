Si è aperta ieri a Milanello la nuova stagione del Milan, con il primo gruppo di calciatori convocati per i test fisici e atletici. Una giornata cruciale che ha segnato l'incontro tra la "vecchia guardia" rossonera e le prime facce nuove della gestione Massimiliano Allegri . A raccontarlo, con la consueta precisione, è Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport .

"Max Allegri ha iniziato la sua seconda avventura a Milanello varcando il cancello d'ingresso del centro sportivo ieri alle 8.07. Arrivato a bordo della sua Bmw aziendale, ha saluto i cronisti, poi è sceso dall'auto. Camicia bianca, pantalone blu e occhiali da sole, aveva con sé un trolley e uno zaino. Sensazione: starà molto a Milanello in questa prima fase del raduno. Il tecnico di Livorno, che ha raggiunto subito il suo staff per programmare il lavoro, è stato preceduto da Gabbia, il primo ad arrivare, alle 7.57. Nonostante l'infortunio alla caviglia subito in Nazionale a giugno e la possibilità di poter usufruire di altre 48 ore di riposo, il difensore è venuto a Milanello fin dai test.