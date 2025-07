Loftus-Cheek, la scommessa di Allegri: rilancio tattico per il bene del Milan

Nel 4-3-3 che Max Allegri ha in mente, Ruben Loftus-Cheek si configura come la mezzala perfetta . Un centrocampista box-to-box in grado di coniugare corsa, qualità nelle giocate, pericolosi inserimenti in area e, soprattutto, la capacità di segnare.

Loftus-Cheek ha già dimostrato il suo valore, specialmente nella sua prima annata in Italia (2023-2024), quando ha incantato sotto Pioli con 6 gol in campionato e 4 in Champions League, rivelandosi un vero e proprio uomo in più. La stagione successiva, però, le cose non hanno funzionato come sperato. Con Fonseca, l'inglese ha faticato, schierato in ruoli non sempre a lui congeniali (trequartista e mediano), e la situazione non è migliorata sotto Sergio Conceicao, che lo ha avuto a disposizione pochissimo a causa dei continui problemi fisici.