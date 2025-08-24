Milan, Passerini sicuro: 'Serve una punta forte e un difensore. I due gol ...'

Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Milan-Cremonese 1-2 e non solo. Ecco il parere anche sul mercato

"Altro che partenza al Max: il primo giro dell’allegri-bis è uno schianto doloroso". Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Milan-Cremonese 1-2 e non solo. Ecco il parere anche sul mercato dal suo pezzo per 'Il Corriere della Sera': "Esordio da incubo per i rossoneri. Difficile salvare qualcosa, forse solo qualche flash di Modric, applaudito ad ogni tocco".