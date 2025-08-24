Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Passerini sicuro: “Serve una punta forte e un difensore. I due gol …”

MILAN-CREMONESE

Milan, Passerini sicuro: “Serve una punta forte e un difensore. I due gol …”

Milan, Passerini sicuro: 'Serve una punta forte e un difensore. I due gol ...'
Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Milan-Cremonese 1-2 e non solo. Ecco il parere anche sul mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Altro che partenza al Max: il primo giro dell’allegri-bis è uno schianto doloroso". Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Milan-Cremonese 1-2 e non solo. Ecco il parere anche sul mercato dal suo pezzo per 'Il Corriere della Sera': "Esordio da incubo per i rossoneri. Difficile salvare qualcosa, forse solo qualche flash di Modric, applaudito ad ogni tocco".

Milan, Passerini: "Due gol subiti ieri sono inaccettabili. Dal mercato servono ..."

—  

Passerini continua con la sua analisi: "Per il resto, povero Diavolo: in attacco, senza Leao, è il buio. Gimenez è irriconoscibile, infatti sarà meglio continuare a cercare una punta forte".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Modric si salva e poi? A centrocampo sorge un grande dubbio>>>

Cosa manca dal calciomercato? "Sul mercato serve poi anche un difensore in più, di livello: i due gol subiti ieri sono inaccettabili per una squadra di Allegri. Sperando che questo debutto horror sia da lezione".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA