Milan, Passerini sicuro: 'Serve una punta forte e un difensore. I due gol ...'

MILAN-CREMONESE
"Altro che partenza al Max: il primo giro dell’allegri-bis è uno schianto doloroso". Carlos Passerini, giornalista, ha parlato di Milan-Cremonese 1-2 e non solo. Ecco il parere anche sul mercato dal suo pezzo per 'Il Corriere della Sera': "Esordio da incubo per i rossoneri. Difficile salvare qualcosa, forse solo qualche flash di Modric, applaudito ad ogni tocco".
Passerini continua con la sua analisi: "Per il resto, povero Diavolo: in attacco, senza Leao, è il buio. Gimenez è irriconoscibile, infatti sarà meglio continuare a cercare una punta forte".
Cosa manca dal calciomercato? "Sul mercato serve poi anche un difensore in più, di livello: i due gol subiti ieri sono inaccettabili per una squadra di Allegri. Sperando che questo debutto horror sia da lezione".
