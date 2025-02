Milan, Ordine: “Striscia orribile messa insieme dalla vecchia guardia. Conceicao…”

Milan, Ordine: "Comportamenti auto-distruttivi. Conceicao, i risultati iniziano a piangere"

Ordine continua: "Gli errori dei singoli sono stati decisivi. Poi bisogna interrogarsi da che cosa derivino questi errori. Sicuramente dalla scelta iniziale considerata dal gruppo squadra non all'altezza delle aspettative. E adesso che Fonseca non c'è più, accusato di essere troppo molle, e al suo posto è arrivato Conceicao con la fama di duro, la situazione non è certo migliorata perché la squadra si trascina dietro comportamenti auto-distruttivi. Poi c'è sicuramente una componente emotiva da parte del tecnico, i cui risultati oggi cominciano a piangere. La sostituzione di Leao, per lasciare puntualmente in campo Joao Felix, si presta a qualche critica mentre invece la decisione di partire senza Fofana non è legata a nessun litigio".