Milan, Ordine: “Conceicao, virus del nervosismo. Agita panchina e gruppo”

Milan, Ordine: "Squadra schiacciata. Clima depresso e paura di sbagliare. E Conceicao..."

Ordine continua e analizza i continui errori individuali del Milan in questa stagione: "Sono l’espressione più evidente di un team che è schiacciato dalla paura di sbagliare e per questo è più facile sbagliare. Insicurezza e mancanza di serenità, magari anche un clima depresso giustificato dalla recente eliminazione, sono cattive compagnie di viaggio. Anche Sergio Conceicao si lascia guidare dall’istinto, dalla voglia di ribaltare tutto e la sostituzione di Leao si presta a qualche censura. Perché su di lui c’è il rigore e di sicuro non gli manca la voglia di fare. Troppa fretta, allora, segno che il virus del nervosismo agita anche la panchina e finisce col contagiare tutto il gruppo. Ecco la distrazione fatale, l’ingenuità clamorosa che rimette il Milan sul binario morto di una mancata rimonta in classifica". LEGGI ANCHE: Milan, tutto (quasi) buttato in pochi giorni. È un disastro inspiegabile>>>