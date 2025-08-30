Pianeta Milan
Ordine: “Si rimette in piedi il Milan di Allegri. E c’è una notiziona”

Franco Ordine, giornalista, parla di Lecce-Milan, della difesa rossonera di Allegri nel suo pezzo per 'Il Giornale'
"Si rimette in piedi il Milan di Allegri. Due gol buonissimi, due annullati dal Var, solo qualche rischio corso in difesa che è davvero la notiziona della serata, rappresentano il suo fatturato a Lecce e l'inizio probabilmente, di un'altra storia, e di un altro campionato". Franco Ordine, giornalista, parla di Lecce-Milan, della difesa rossonera di Allegri nel suo pezzo per 'Il Giornale'.

Ecco il suo pensiero: "Il 2 a 0 matura grazie a una ripresa molto convincente nella produzione del gioco e nell'espressione tecnica, con il primo gol di un centrocampista d'assalto (Loftus Cheek) e poi il sigillo del solito Pulisic che davanti alla porta è raro che sbagli. Nella seconda frazione crescono anche i più discussi esponenti come Pavlovic e Estupinan mentre Modric regge fino in fondo e offre la solita dimostrazione di regia ispirata".

Un'ottima vittoria quella del Milan che finalmente guadagna i primi punti in campionato dopo la sconfitta contro la Cremonese.

