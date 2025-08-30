"Si rimette in piedi il Milan di Allegri. Due gol buonissimi, due annullati dal Var, solo qualche rischio corso in difesa che è davvero la notiziona della serata, rappresentano il suo fatturato a Lecce e l'inizio probabilmente, di un'altra storia, e di un altro campionato". Franco Ordine, giornalista, parla di Lecce-Milan , della difesa rossonera di Allegri nel suo pezzo per 'Il Giornale'.

Ordine sul Milan e Allegri

Ecco il suo pensiero: "Il 2 a 0 matura grazie a una ripresa molto convincente nella produzione del gioco e nell'espressione tecnica, con il primo gol di un centrocampista d'assalto (Loftus Cheek) e poi il sigillo del solito Pulisic che davanti alla porta è raro che sbagli. Nella seconda frazione crescono anche i più discussi esponenti come Pavlovic e Estupinan mentre Modric regge fino in fondo e offre la solita dimostrazione di regia ispirata".