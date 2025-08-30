Così è impossibile prendere gol! Analisi Lecce-Milan 0-2: tutta di Allegri

Una vittoria che non lascia dubbi, Lecce-Milan 0-2: un risultato rotondo, che poteva essere anche più netto e, soprattutto senza prendere gol. Un successo targato Massimiliano Allegri, la cui mano è già evidentissima su questa squadra. Sia dal punto di vista mentale, con un'attenzione e una gestione che mancava da anni, sia dal punto di vista tattico. Perché anche in fase offensiva il Milan ha messo in luce ottime cose, ma è soprattutto in fase difensiva che ha dato il meglio di sé. Abbiamo analizzato tatticamente Lecce-Milan, con il nostro Mattia Pellé, match analyst, che ci ha spiegato alcune dinamiche e rivelato alcuni dettagli, con delle intuizioni mica male... Guarda il video del nostro canale YouTube qui sotto e ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella! Puoi anche dirci la tua o fare domande nei commenti!