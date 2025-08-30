Al-Nassr, tripletta all’esordio in Saudi Pro League per l’ex Milan Joao Felix

Joao Felix ha deciso di ricominciare dall' Arabia . Durante questo calciomercato estivo ha raggiunto il suo connazionale Cristiano Ronaldo all' Al-Nassr . Una scelta particolare per un 25enne ancora nel pieno della carriera. Probabilmente, sono due le ragioni che lo hanno portato a tale decisione: una ragione economica e una di serenità.

Fin dai suoi esordi con il Benfica - in cui si fece notare a tutta Europa - Joao Felix ha sempre attirato su di sé enormi aspettative. Il peso di queste aspettative lo ha spesso schiacciato e il portoghese non è quasi mai riuscito a mettere in mostra il talento cristallino di cui è dotato. Il trasferimento record all'Atletico Madrid, i passaggi da Chelsea e Barcellona e, da ultimi, i sei mesi al Milan hanno visto un giocatore poco concreto, con sprazzi di talento mostrati qua e là. Ora all'Al-Nassr si può certamente divertire, specie con compagni del calibro di Ronaldo, Mané, Brozovic e tanti altri. Il suo esordio in Saudi Pro League - il campionato arabo -, del resto, non è stato affatto male.