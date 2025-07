Ex Milan, ora è ufficiale: Joao Felix firma con l’Al-Nassr

Nessun ritorno, dunque, per un giocatore che pare essersi perso nonostante il grande talento. Dopo il Benfica, infatti, le avventure tra Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona e poi Milan non sono state fortunate. Il fantasista portoghese non è mai riuscito a lasciare il segno e oggi - all'età di soli 25 anni - lascia il calcio europeo per la ricca Arabia.