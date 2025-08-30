Pianeta Milan
LECCE-MILAN

I rossoneri non si fermano: il Milan batte il Lecce per la quarta volta di fila, i numeri

Lecce-Milan 0-2: raddoppio di Pulisic nel finale! | Serie A News
Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic: i numeri
Alessia Scataglini

(Fonte acmilan.com)

Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek al 66' e Pulisic all'86'. Una prestazione solida che permette ai rossoneri di risalire in classifica. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

I numeri del Milan: la vittoria contro il Lecce è un record. Loftus-Cheek festeggia la 50ª presenza

1- Luka Modrić (39 anni e 354 giorni) è diventato il centrocampista più 'anziano' ad aver fornito un assist in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

2- Il Lecce è diventata la prima squadra contro cui il Milan ha segnato almeno due gol per 11 partite di Serie A consecutive.

3- Il Milan ha ottenuto almeno quattro successi consecutivi contro il Lecce solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso).

Il Lecce è diventata solo una delle due avversarie dei maggiori cinque tornei europei, al pari del Crystal Palace, contro cui Christian Pulisic ha segnato cinque gol in campionato.

5- Ruben Loftus-Cheek torna a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 30 marzo 2024 (contro la Fiorentina al Franchi in quel caso). In generale, questo è solamente il suo secondo centro di testa nel massimo campionato, il primo dopo quello contro il Bologna del 27 gennaio 2024 ed il primo dagli sviluppi di un calcio piazzato.

6- 50ª presenza di Ruben Loftus-Cheek in Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), tra i giocatori inglesi, solamente Fikayo Tomori (131) ha disputato più match di lui con il Milan nel massimo campionato.

