I rossoneri non si fermano: il Milan batte il Lecce per la quarta volta di fila, i numeri

2- Il Lecce è diventata la prima squadra contro cui il Milan ha segnato almeno due gol per 11 partite di Serie A consecutive.
3- Il Milan ha ottenuto almeno quattro successi consecutivi contro il Lecce solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso).
Il Lecce è diventata solo una delle due avversarie dei maggiori cinque tornei europei, al pari del Crystal Palace, contro cui Christian Pulisic ha segnato cinque gol in campionato.
5- Ruben Loftus-Cheek torna a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 30 marzo 2024 (contro la Fiorentina al Franchi in quel caso). In generale, questo è solamente il suo secondo centro di testa nel massimo campionato, il primo dopo quello contro il Bologna del 27 gennaio 2024 ed il primo dagli sviluppi di un calcio piazzato.
6- 50ª presenza di Ruben Loftus-Cheek in Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), tra i giocatori inglesi, solamente Fikayo Tomori (131) ha disputato più match di lui con il Milan nel massimo campionato.
