La mossa Nkunku: l’acquisto della duttilità per il nuovo Milan di Allegri

Il Milan ha piazzato un colpo da ben 42 milioni di euro, un investimento pesante che non ha precedenti nella storia recente del club. L'acquisto di Christopher Nkunku dal Chelsea non è solo un rinforzo per l'attacco, ma una vera e propria scommessa sulla sua duttilità e sulla sua capacità di adattarsi a diversi moduli. La domanda, a questo punto, è una sola: dove giocherà il talento francese nel nuovo scacchiere di Massimiliano Allegri ?

Il nuovo attacco del Milan: Con Nkunku, si apre il ventaglio delle opzioni per Allegri

La risposta non è semplice, perché la versatilità è la caratteristica principale di Nkunku. L'ex PSG e Lipsia non è un attaccante da una sola posizione. La sua natura di fantasista lo rende ideale per agire lungo tutto il fronte offensivo, e Allegri avrà l'imbarazzo della scelta.