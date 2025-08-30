Milan, Nkunku è ufficiale: centrocampo e difesa tra Rabiot, Akanji e la svolta Jimenez

Oggi, sabato 30 agosto 2025, siti online e quotidiani, sportivi e non, hanno dato ampio spazio al Milan. I rossoneri, infatti, nella serata di ieri hanno incontrato Lecce in trasferta, vincendo 2-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Vediamo le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA