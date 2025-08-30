Milan, Nkunku e il palloncino: ecco il motivo della sua esultanza

Pianeta Milan
Cronache di Spogliatoio, tramite un post su X, ha spiegato il motivo dell'esultanza di Christopher Nkunku, nuovo attaccante del Milan
Christopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il Milan ha dato la notizia tramite un comunicato ufficiale. L'attaccante francese, reduce dall'esperienza al Chelsea, è un giocatore duttile, di grande qualità e che - soprattutto nell'esperienza a Lipsia - ha dimostrato familiarità con il gol. In Germania, infatti, collezionò - tra tutte le competizioni - 172 presenze, impreziosite da 70 reti e 56 assist. Numeri eccezionali che fanno sognare i tifosi rossoneri. L'avventura al Chelsea è stata meno fortunata, anche a causa di alcuni infortuni. Tuttavia, nell'ultima stagione ha comunque siglato 15 gol e 5 assist in 48 presenze.

A proposito di reti, ha sempre incuriosito molto gli appassionati la particolare esultanza di Nkunku. Il francese è solito estrarre dal calzettone un palloncino e poi gonfiarlo. Qual è il motivo? Cronache di Spogliatoio lo ha spiegato tramite un post su X.

Il motivo dell'esultanza di Nkunku

Di seguito, si riporta la spiegazione: "Dalla partita contro lo Shakhtar in Champions League nel 2022, quando ancora vestiva la maglia del Lipsia, Nkunku è solito esultare tirando fuori dal calzettone un palloncino. Poi lo gonfia e si mette in posa con occhi chiusi e braccia allargate. Un’esultanza che è presto diventata iconica facendo il giro del mondo. Dal Lipsia al Chelsea e ora i tifosi del Milan si augurano di rivederla sempre più spesso a San Siro. Il perché del gesto? Una semplice dedica speciale da vero papà: Nkunku, infatti, ha iniziato ad esultare così dalla nascita di suo figlio, amante folle dei palloncini. Di tutti i colori: rossi, blu… e presto anche rossoneri".

Ecco dunque spiegata la ragione di questa esultanza così particolare, ormai diventata iconica. I tifosi milanisti sperano presto di vederla in atto a San Siro.

