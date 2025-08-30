Milan, Nkunku e il palloncino: ecco il motivo della sua esultanza

Christopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il Milan ha dato la notizia tramite un comunicato ufficiale. L'attaccante francese, reduce dall'esperienza al Chelsea, è un giocatore duttile, di grande qualità e che - soprattutto nell'esperienza a Lipsia - ha dimostrato familiarità con il gol. In Germania, infatti, collezionò - tra tutte le competizioni - 172 presenze, impreziosite da 70 reti e 56 assist. Numeri eccezionali che fanno sognare i tifosi rossoneri. L'avventura al Chelsea è stata meno fortunata, anche a causa di alcuni infortuni. Tuttavia, nell'ultima stagione ha comunque siglato 15 gol e 5 assist in 48 presenze.