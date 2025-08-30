Milan, Nkunku e il palloncino: ecco il motivo della sua esultanza

Il motivo dell'esultanza di Nkunku—
Di seguito, si riporta la spiegazione: "Dalla partita contro lo Shakhtar in Champions League nel 2022, quando ancora vestiva la maglia del Lipsia, Nkunku è solito esultare tirando fuori dal calzettone un palloncino. Poi lo gonfia e si mette in posa con occhi chiusi e braccia allargate. Un’esultanza che è presto diventata iconica facendo il giro del mondo. Dal Lipsia al Chelsea e ora i tifosi del Milan si augurano di rivederla sempre più spesso a San Siro. Il perché del gesto? Una semplice dedica speciale da vero papà: Nkunku, infatti, ha iniziato ad esultare così dalla nascita di suo figlio, amante folle dei palloncini. Di tutti i colori: rossi, blu… e presto anche rossoneri".
Ecco dunque spiegata la ragione di questa esultanza così particolare, ormai diventata iconica. I tifosi milanisti sperano presto di vederla in atto a San Siro.
