Milan, Ordine: “Meglio la brutale sentenza. E’ stato un fallimento totale”

"Può sembrare un paradosso, ma non lo è. Meglio la sconfitta in Coppa Italia". Così Franco Ordine, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Un messaggio chiaro per i rossoneri e per il loro futuro. Ecco il suo pensiero su 'Il Giornale': "Una vittoria avrebbe messo in moto un meccanismo perverso. Avrebbe cominciare a parlare di due trofei, dei meriti di Conceicao di una stagione non andata così male. Meglio la brutale sentenza. E' stato un fallimento totale. Ancora una volta è venuta meno qualsiasi garanzia calcistica".