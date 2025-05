Franco Ordine, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Critiche al modo di giocare e il parere su Leao

"Per il Milan la sconfitta è l'emblema della stagione, la stagione delle occasioni perse e delle sconfitte negli snodi decisivi. Giusto così. Conceiçao buca anche questa dopo la Champions. Merita la conferma?". Così Franco Ordine, giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan in Coppa Italia contro il Bologna. Critiche al modo di giocare dei rossoneri e non solo. Ecco il suo pensiero su 'Il Giornale'.