Milan, Ordine: 'Intesa di massima con Galliani. Il ritorno rappresenta ...'

Adriano Galliani può davvero tornare al Milan? Nelle ultime due settimane quella che era una suggestione quasi più da social è diventata una vera e propria notizia, con alcune conferme illustri in tal senso. Noi di 'PianetaMilan.it', in data 25 luglio 2025, vi abbiamo rivelato il clamoroso retroscena dell'estate (qui il link) e in una successiva esclusiva abbiamo analizzato il possibile ruolo in caso di rientro in pista nel club rossonero (qui il link). Franco Ordine, giornalista, ne ha parlato in un suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "L’intesa di massima è stata raggiunta dietro le quinte di un incontro avvenuto, probabilmente in Costa azzurra con il proprietario Gerry Cardinale, sulla spinta di Giorgio Furlani, ad del club che “di Galliani ha sempre subito il fascino” come rivela una fonte autorevole, e col consenso dichiarato di Zlatan Ibrahimovic".