Milan, Ordine: “Okafor arma in più. Estupinan non è pronto. Leao …”

"Di sicuro la disciplina quasi militare nel difendere al cospetto di un rivale dalla ottima cifra tecnica e dal recente ricco mercato, è qualcosa di inedito e di sorprendente per una squadra reduce da un gran numero di gol subiti in campionato (43) e nelle coppe (64 Supercoppa compresa). In questo senso la riconferma del rendimento di Thiaw è una risposta solenne. Non solo alle improbabili voci di cessione ma soprattutto una lezione per i critici del difensore tedesco. Il secondo spunto è fornito dal lento ma inesorabile adattamento del Milan allo schema principale di Allegri che consiste nello sfruttare le migliori caratteristiche del suo team".

"Ricci sembra già più utile nella posizione di scudo difensivo col compito di rilancio dell'azione. Quel ruolo è destinato a Modric, un monumento per talento balistico, ma potrebbe trovare nel giovane apprendista l'alternativa indispensabile. A proposito della panchina: la prova di Okafor è un altro indizio che racconta il valore dei sei mesi vissuti a Napoli con Antonio Conte. Averlo per dare il cambio a Leao è un'arma in più. Ma forse la news più interessante è quella che arriva dal club: "mai trattato con il Bologna" fanno sapere, specie poi se in prestito col rischio che te lo rispediscano indietro dopo averlo usato per una stagione. Non è invece ancora pronto Pervis Estupinan, 27 anni, ex Brighton, allievo di De Zerbi, ecuadoriano, arrivato a Hong Kong da poche ore e lanciato nella mischia al cospetto di Frimpong, e si capisce. Mentre Terracciano, subentrato nella ripresa a Maignan, pare già fornire qualche garanzia in più rispetto a Sportiello".