Prosegue in casa Milan la telenovela Ardon Jashari, che impone di guardarsi intorno per cercare alternative. Il club rossonero, infatti, non ha ancora trovato un accordo con il Club Brugge per la valutazione complessiva del giocatore e ha presentato una proposta che evidentemente è ritenuta eccessivamente bassa. Lo stesso Igli Tare si è esposto in merito alla questione nella giornata odierna a 'La Gazzetta dello Sport': “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.