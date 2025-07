Intanto, però, come detto, è emerso nelle ultime ore un altro segnale importantissimo che lo avvicina al Milan. Il Club Brugge, infatti, ha pubblicato un video sui propri profili social, mostrando tutti gli armadietti dei giocatori facenti parte del gruppo squadra. Nel filmato in questione manca proprio quello di Ardon Jashari e si vede come la telecamera faccia tutto il giro per inquadrarli ad uno ad uno. Che sia solo per la partita in questione con il Genk? O un indizio anche per il futuro?