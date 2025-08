Calciomercato Milan, che scenario! Occhio all’occasione in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno messo a segno colpi importanti tra cui Ricci, Modric ed Estupinan. Il lavoro di Tare, però, non è ancora finito, anzi. Ci sono tanti giocatori in uscita da Milanello e altri che potrebbero arrivare per rinforzare ulteriormente la rosa di Massimiliano Allegri. Le occasioni di mercato, infatti, non finiscono mai, specialmente negli ultimi giorni del mese di agosto. In attacco il Milan potrebbe cambiare, specialmente in caso di uscite. Ecco le ultime novità dal calciomercato del Milan. PROSSIMA SCHEDA