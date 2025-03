" Cominciare a discutere le prime scelte del tecnico Sergio Conceicao che si sente maltrattato dalle indiscrezioni sul futuro". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha analizzato Milan-Como 2-1 . Il suo parere a 'Il Corriere dello Sport': "Se tutte le volte bisogna porre rimedio con sostanziali correzioni dello schieramento vuol dire che lo schieramento iniziale è sbagliato. A cominciare dalla coppia di difensori centrali, con Gabbia e Thiaw in grande difficoltà. Altra discutibile mossa , quella di promuovere Musah titolare. Ci vuole coraggio per lasciare sotto la doccia Theo Hernandez , in sofferenza palese contro Strefezza".

Milan, Ordine: "Conceicao, calcio approssimativo, improvvisato. Perché Fofana..."

Ordine si interroga ancora su altre mosse di Conceicao: "Poi c'è un quesito senza risposta: perché Fofana non rientra più nei piani del portoghese? È un mistero. Il francese, entrato al posto di Musah, è l'equilibratore, in fase difensiva, è autore di una serie di interventi utili. Il deficit più allarmante di tutti però resta l'idea di calcio di Sergio Conceicao. Con due settimane piene a disposizione qualcosa di buono dovrebbe vedersi. E invece c'è ancora un calcio approssimativo, improvvisato. Ultimo capitolo è quello del giovane centravanti Santi Gimenez. A giudicare dai numeri della sua esibizione, specie se confrontata con la resa ottima di Abraham, può diventare un caso. Eppure a leggere meglio la prova del Milan non è tutta colpa sua. A disposizione gli arrivano due pallon. Due palloni utili in quasi 70 minuti sono poca roba, responsabilità della squadra che non lo coinvolge".