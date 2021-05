Milan, Ordine: “Donnarumma? Comunque vada non sarà una bandiera”

Franco Ordine ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Ecco perché, anche se rinnovasse, non sarebbe comunque una bandiera del Milan

Per chiudere le polemiche e permettere alla squadra di concentrarsi soltanto sull'obiettivo Champions League, Paolo Maldini ha dichiarato di aver 'congelato' la questione rinnovi. Hakan Calhanoglu a parte, la situazione che più fa discutere è quella relativa a Gianluigi Donnarumma. La trattativa tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera è in totale stand-by e, come se non bastasse questa pressione, gli ultras del Diavolo si sono messi in mezzo per chiedere un chiarimento allo stesso Gigio. Un polverone non di poche dimensioni che non sarebbe stato alzato da nessuno se solo il classe 1999 avesse già deciso di rinnovare. I tifosi gli hanno chiesto di diventare 'il Totti rossonero', ma nessuna decisione è stata presa.