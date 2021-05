Mercato Milan – Sogni e obiettivi: gli svincolati che farebbero comodo

Le ultime sul mercato del Milan. Quanti giocatori si svincoleranno a giugno 2021! Ecco chi potrebbe fare al caso dei rossoneri

Renato Panno

Manca sempre meno al termine della Serie A: quattro partite che potrebbero dire tanto sul futuro del Milan. A partire dalla sfida contro la Juventus che vale una stagione intera. Con i pareggi di Atalanta e Napoli, i rossoneri si sono rimessi in carreggiata e devono fare di tutto per mantenere una delle quattro posizione che vorrebbero dire Champions League. Da qui dipenderanno anche le scelte del Milan sul mercato. E' quasi superfluo affermare che ai migliori giocatori in circolazione non basterebbe l'Europa League per convincerli a vestire la maglia del Diavolo.

Un mercato intelligente senza svenarsi. Un diktat non solo per Paolo Maldini, ma anche per tutti i club vista la crisi economica dovuta alla pandemia ancora in corso. Per questo motivo è partita la caccia alle occasioni che potrebbero presentarsi tra scambi, formule fantasiose e giocatori svincolati. Proprio su ultimo punto è lecito soffermarsi; mai come quest'anno, infatti, sembrano possibili delle occasioni di mercato davvero ghiotte. Tra sogni e obiettivi trattati in passato, il Milan avrebbe l'opportunità di accaparrarsi dei veri e propri top player senza sborsare nemmeno un euro sul prezzo del cartellino.

Ma chi sono i profili che davvero potrebbero far comodo ai rossoneri? Negli ultimi mesi è stato spesso accostato il nome di Sergio Ramos. Lo spagnolo potrebbe davvero decidere di lasciare il Real Madrid dopo anni di onorata carriera per mettersi alla prova in una nuova stimolante sfida. La sua ammirazione nei confronti di Maldini è nota, qualche ammiccamento del Milan sembra esserci stato. Rimane un'operazione davvero complicata visti i costi d'ingaggio e, per questo motivo, va catalogato nella sezione 'sogni'. Stesso discorso per Sergio Aguero e Edinson Cavani, che porterebbero con sé stipendi da capogiro. Ritornando sulla Terra, invece, saltano all'occhio giocatori già trattati in passato. Si tratta di Memphis Depay e Florian Thauvin. L'olandese è spesso entrato in orbita rossonera in passato, mentre per il francese Maldini non mai ha fatto nulla per nascondere il sua interesse. Entrambi, dunque, sono da considerare obiettivi di mercato del Milan.

Scrutando ancora meglio altri nomi, ecco che troviamo Elseid Hysaj e Emerson Royal, terzini accostati al Milan più e più volte. Così come Julian Draxler, passato da vero e proprio crack a 'desaparecido' nel Psg. Il tedesco potrebbe essere davvero utile in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. C'è davvero tanto materiale su cui poter lavorare. Vista la situazione mondiale molti club europei avranno le antenne dritte; spetterà al Milan la scaltrezza di anticipare tutti con la prima mossa. Milan, i ricordi di Shevchenko sul suo passato in rossonero