Calciomercato Milan – La partita con la Juve decide tutto. Il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la partita tra Juventus e Milan è importantissima anche per il futuro. Il punto sui rinnovi e non solo

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Domenica c'è una partita importantissima contro la Juventus, che può essere decisiva anche per il futuro. In primo piano ovviamente il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, ma anche quello di Hakan Calhanoglu. Secondo i social quest'ultimo non segue più Zlatan Ibrahimovic su Instagram: un indizio relativo al suo addio?

Il vero oggetto del contendere tra Milan e Juventus è però proprio Donnarumma. Sabato il portiere si è confrontato con circa duecento tifosi, con la polizia a controllare. Le trattative tra il portiere e il club rossonero proseguono, ma l'intesa è sempre più difficile da raggiungere. Il Milan in ogni caso ci crede, ma la Juventus è in pole position per prendere il numero 99 rossonero.

Attenzione anche a Calhanoglu. Anche lui è in scadenza di contratto a giugno e anche con lui le trattative proseguono da tempo. Il Milan ha offerto 4 milioni di euro , mentre l'entourage de turco ne continua a chiedere 5. Entrambe le parti in questo momento sono ferme nelle proprie posizioni e dunque si potrebbe esserci un addio al termine della stagione. Fondamentale sia per Donnarumma e sia per Calhanoglu la qualificazione in ChampionsLeague: per questo motivo Juventus-Milan è ancora più decisiva. Intanto un giocatore del Real Madrid ha accettato il Milan.