Calciomercato Milan – Due i nomi per l’attacco / News

Il Milan cerca rinforzi in attacco nel prossimo calciomercato. Al momento sembra esserci una lotta a due. Ecco le possibilità.

Stefano Bressi

Il calciomercato estivo del Milan avrà come priorità quella di rinforzare l'attacco. Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il proprio contratto: lo svedese classe 1981 continuerà anche il prossimo anno in rossonero. Da solo, però, non basta. La tenuta fisica non è più quella di una volta e già in questa stagione ha dimostrato alcuni limiti. Ecco perché serve al suo fianco qualcuno che non gli faccia da vice, ma che si alterni davvero. Ibra andrebbe a giocare le partite più complicate, dove serve esperienza. Insieme a lui qualche giovane attaccante, già forte e pronto per grandi palcoscenici, ma che abbia anche ancora tanti margini di crescita.

Sul taccuino di Paolo Maldini i nomi possibili, al momento, sono due. Il primo è quello di Dusan Vlahovic. Il giovane bomber della Fiorentina sta vivendo una stagione da sogno, nonostante sia solo un classe 2000. Serbo, ha una valutazione in continua ascesa e per questo rischia di diventare davvero complicato. Il Milan vorrebbe spendere per lui 25 milioni al massimo, considerando il contratto in scadenza nel 2023, ma presto dovrà rivedere la cifra: c'è molta concorrenza e la Fiorentina non fa sconti. Unico lato positivo: Vlahovic venera Ibra e potrebbe spingere per giocarci insieme.

Il secondo nome è quello di Tammy Abraham, attaccante inglese, classe 1997, del Chelsea. La sua valutazione è simile a quella di Vlahovic ed è per questo che il Milan, se dovesse spendere 40 milioni, preferirebbe puntare su Abraham. Ha già molta esperienza europea ed è più maturo, avendo anche tre anni in più. Anche per lui, però, c'è un po' di concorrenza da superare. In ogni caso, il Milan si prepara a un grande colpo in attacco nel prossimo calciomercato. Per ora è lotta a due, ma le sorprese sono dietro l'angolo. Intanto il Milan ha messo nel mirino un giovane difensore >>>