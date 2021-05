Donnarumma, i retroscena sul confronto con gli ultras del Milan | News

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan. Rinnoverà il suo accordo o andrà via in estate a parametro zero?

Redazione

Sarebbe stato tutt'altro che teso il confronto tra Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e i tifosi della Curva Sud del Milan, recatisi ieri pomeriggio a Milanello per incitare la squadra in vista del match di 'San Siro' contro il Benevento.

Secondo quanto raccolto da Louis Girardi, gli ultras del Milan avrebbero chiesto di vedere Donnarumma, visti i 'rumors' di calciomercato che un giorno sì e l'altro pure, lo stanno accostando alla Juventus, rivale del Diavolo per un posto in Champions League ed avversaria domenica prossima all'Allianz Stadium.

Un incontro, così trapela dalla Curva Sud rossonera, per confrontarsi con Gigio, e non di certo per 'giustiziarlo'. Sembra che l'entourage del numero 99 rossonero non fosse d'accordo sul summit. Ma, a quanto pare, Donnarumma si sarebbe imposto, volendo parlare con i tifosi del Milan.

Gli ultras avrebbero chiesto a Donnarumma di rinnovare il contratto e di restare al Milan. Sarebbe bello, questo il pensiero della tifoseria organizzata del Milan, se Gigio diventasse "il re di Milano", esattamente come Francesco Totti è stato e lo è ancora nella Capitale, per Roma e per i sostenitori della Roma.

Donnarumma, così come già circolato stamattina grazie a 'gazzetta.it', avrebbe risposto ai tifosi di voler restare. Lo ha detto, è vero, in lacrime. Ma non sarebbero state lacrime di dolore, bensì di commozione, quelle del classe 1999. Che Gigio non fosse turbato da quanto accaduto in giornata, poi, si è visto la sera a 'San Siro'.

In occasione di Milan-Benevento, infatti, ha giocato una signora partita. Attento, concentrato e sul pezzo come mai prima d'ora. Che il 'raid' dei tifosi organizzati rossoneri a Milanello abbia fatto scattare qualcosa nella testa e nel cuore di Donnarumma? Ad oggi, non è dato saperlo.

Le voci su un 'confronto acceso' e su un 'clima teso' emerse ieri sera, ad ogni modo, perdono vigore con il passare delle ore. Una cosa, però, è certa. Che il Milan debba andarsi a giocare un match fondamentale in ottica Champions, a Torino, con tre giocatori (lo stesso Gigio, ma anche Hakan Çalhanoğlu ed Alessio Romagnoli) in odor di bianconero, non è certo ciò che i tifosi sognavano. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras >>>