Milan, Donnarumma agli ultras: “Voglio restare” / News

Emergono nuovi retroscena sull'incontro/scontro tra Gianluigi Donnarumma e il tifo organizzato del Milan. Ecco tutti i dettagli

Come reso noto nella serata di ieri, un gruppo del tifo organizzato del Milan ha preteso un incontro con Gianluigi Donnarumma a poche ore dal match contro il Benevento. Il futuro del portiere rossonero è sempre più in bilico e gli ultras hanno voluto confrontarsi con il giocatore che, dopo qualche tentennamento, ha accettato l'invito. Una polemica che arriva con una tempistica non eccezionale visto l'incontro con la Juventus che vale una stagione intera.

L'oggetto dell'incontro/scontro ha avuto come base i dialoghi tra Mino Raiola con i bianconeri, club nel quale Gigio potrebbe accasarsi a parametro zero in caso di mancato accordo con il Milan. La trattativa, infatti, sta vivendo una chiara situazione di stallo che non può far dormire sonni tranquilli a nessuno. La curva, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe chiesto quale fosse la posizione di Donnarumma in merito, ricevendo risposte abbastanza rassicuranti. Ci sarebbe, inoltre, la volontà di risolvere il tutto proprio prima della gara contro la Juve; in caso contrario la richiesta shock di non scendere in campo.