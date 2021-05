Maldini: “Donnarumma? Decide il Milan chi gioca e chi rinnova”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma alla luce del confronto di ieri con i tifosi

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni dell'agenzia di stampa 'ANSA' per parlare del confronto avvenuto ieri, a Milanello, tra i tifosi della Curva Sud rossonera e Gianluigi 'Gigio' Donnarumma.

Maldini, responsabile dell'area tecnica, ha voluto ribadire un concetto fondamentale. Ovvero, che "nessuno al di fuori del club di Via Aldo Rossi può decidere chi gioca e chi rinnova". Questo perché i tifosi avrebbero chiesto a Donnarumma di non giocare Juventus-Milan di domenica prossima se, prima, non fosse arrivato il rinnovo del contratto con il Diavolo.

Certe scelte, ha sottolineato Maldini, competono all'allenatore, per quanto compete, ovviamente, il terreno da gioco ed il Milan per le questioni contrattuali. Maldini ha poi spiegato come, da adesso, "ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione".

Questo, ha spiegato l'ex capitano, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato, che vede il Milan in piena corsa per un posto in Champions League. Il club ha anche fatto sapere che tutelerà sempre i suoi calciatori. Maldini, poi, si è soffermato anche a parlare del comportamento dei tifosi.

Definendoli "fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra", Maldini ha però aggiunto come, ora, i giocatori del Milan abbiano bisogno di serenità e concentrazione per le prossime gare. Partite che saranno decisive per le sorti del Milan. Pertanto, ciò che è accaduto ieri con Donnarumma "non aiuta", secondo il direttore tecnico.

Maldini ha chiosato ribadendo come ci sia assoluta professionalità da parte di tutti i giocatori del Diavolo, inclusi quelli in scadenza il prossimo 30 giugno. I quali, ha spiegato, "non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa ed impegno". Questo è quanto era successo ieri a Milanello tra Donnarumma e i tifosi >>>