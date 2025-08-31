Milan, Nkunku il jolly di Allegri? Le possibili chiavi tattiche

Cristopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan: come ricorda 'Tuttosport', il francese ha scelto la maglia numero 18 e ha firmato un quinquennale con i rossoneri. Il francese è arrivato dal Chelsea per 38 milioni di euro, più 5 di bonus, col giocatore che guadagnerà 5 milioni all'anno. Il piano sarebbe quello di metterlo a disposizione di Allegri dopo la sosta, quindi per la partita contro il Bologna. Visto che per molti Nkunku non è la punta con le caratteristiche che servivano al Milan, come potrebbe giocare?