Milan, Nkunku il jolly di Allegri? Le possibili chiavi tattiche

ULTIME MILAN NEWS
Cristopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan: come ricorda 'Tuttosport', il francese ha scelto la maglia numero 18 e ha firmato un quinquennale con i rossoneri. Il francese è arrivato dal Chelsea per 38 milioni di euro, più 5 di bonus, col giocatore che guadagnerà 5 milioni all'anno. Il piano sarebbe quello di metterlo a disposizione di Allegri dopo la sosta, quindi per la partita contro il Bologna. Visto che per molti Nkunku non è la punta con le caratteristiche che servivano al Milan, come potrebbe giocare?
Secondo il quotidiano, Nkunku potrebbe essere molto prezioso per il Milan di Allegri, viste le sue qualità nel saper giocare praticamente ovunque in attacco. Nkunku potrà infatti giocare da ala, trequartista, seconda punta e all’occorrenza pure da prima punta. Caratteristiche e qualità che lo renderebbero molto utile sia per il 3-5-2 che per il 4-3-3, o addirittura per un 4-2-3-1.
Vedremo come Allegri utilizzerà il nuovo attaccante del Milan, visto che in avanti ci sono anche Leao, Pulisic e Gimenez.
