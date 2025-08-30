Ora è ufficiale: Nkunku è un giocatore del Milan. Il suo saluto al Chelsea

Ora è arrivato il comunicato ufficiale del club: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan . Nonostante ci si aspettasse una prima punta dal calciomercato, la notizia di questo acquisto è sicuramente positiva. Nkunku è un giocatore di grande qualità e duttilità, potendo essere impiegato su tutto il fronte d'attacco. Allegri dovrà essere bravo a sfruttarne le sue potenzialità. Il talento c'è, eccome. Il francese, infatti, aveva fatto vedere grandi cose al Lipsia in Bundesliga.

Poi, l'avventura al Chelsea ha avuto luci e ombre, anche a causa di alcune problematiche fisiche. L'ultima stagione, però, è stata abbastanza positiva ed è stata coronata dalla vittoria della Conference League - a cui ha dato un grande contributo - e alla vittoria del Mondiale per Club, in cui ha collezionato 6 presenze e 1 gol, decisivo per la vittoria contro il Benfica agli ottavi di finale. Nkunku ha così ringraziato il Chelsea tramite un post su Instagram.