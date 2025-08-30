Ora è ufficiale: Nkunku è un giocatore del Milan. Il suo saluto al Chelsea

Pianeta Milan
Christopher Nkunku è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante francese ha salutato il Chelsea tramite un post su Instagram
Ora è arrivato il comunicato ufficiale del club: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan. Nonostante ci si aspettasse una prima punta dal calciomercato, la notizia di questo acquisto è sicuramente positiva. Nkunku è un giocatore di grande qualità e duttilità, potendo essere impiegato su tutto il fronte d'attacco. Allegri dovrà essere bravo a sfruttarne le sue potenzialità. Il talento c'è, eccome. Il francese, infatti, aveva fatto vedere grandi cose al Lipsia in Bundesliga.

Poi, l'avventura al Chelsea ha avuto luci e ombre, anche a causa di alcune problematiche fisiche. L'ultima stagione, però, è stata abbastanza positiva ed è stata coronata dalla vittoria della Conference League - a cui ha dato un grande contributo - e alla vittoria del Mondiale per Club, in cui ha collezionato 6 presenze e 1 gol, decisivo per la vittoria contro il Benfica agli ottavi di finale. Nkunku ha così ringraziato il Chelsea tramite un post su Instagram.

Chelsea, il saluto di Nkunku

Le sue parole: "Grazie di tutto Chelsea! Vi auguro tutto il meglio". Questa frase testimonia il suo affetto e il suo bel ricordo dell'esperienza in Inghilterra. D'altronde, Maresca - allenatore dei 'Blues' - ha parlato benissimo di Nkunku ieri in conferenza stampa.

